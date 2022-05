Retour de Mappemonde en Amérique du Sud pour s’intéresser à la musique du Paraguay ! Mine de rien, Mappemonde a déjà creusé pas mal de sillons en Amérique du Sud lors de nos multiples passages, souvent aventureux, expérimentaux et jouissifs. Pour cette fois un pays donc, histoire de changer un peu de nos habitudes, et de se laisser une certaine liberté pour traiter de la musique du pays. Enfin ça c’est ce qu’on aimerait dire, mais comme vous le constaterez rapidement les chiens ne font pas des chats, et les émissions de Mappemonde sont si bien préparées qu’on peut s’étonner d’entendre deux fois le même morceau (certes avec un petit twist) dans une même émission.

Au programme donc on parlera guitare acoustique et classique, cordes frappées et grattées, il y aura de la harpe et de la musique guarania pour les musiques plus typiques du pays, on s’intéressera aussi à des artistes contemporains dans la future funk, la vapor wave, ou la techno, ici et là on fera quelques interludes pop et psychédéliques.

La musique du Paraguay

Agustin Barrios Mangoré - Romanza en imitación al violoncello (interprété par Andrés Segovia) Félix Pérez Cardozo - Pájaro Campana Los Chiriguanos of Paraguay - Pájaro Campana Aqua Fina - Pro Victoria Mussi - En construcción EEEKS - Ringo's Teenage Dream Trio Los Bemoles - Algido Sentir Fábio - Lindo Sonho Delirante LPZ - CS5

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Asunción, Paraguay © Steve Morgan.