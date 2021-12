Une fois n’est pas coutume, pour cette semaine on fait dans la réédite ! Retour au Japon après moult passages qui commençaient à sentir le renfermés, la dernière fois c’était déjà à Osaka hé oui, avant ça on avait fait aussi Tokyo (deux fois même), et même un Amplimonde ! Un terrain de jeu familier aux oreilles Mappemondiennes, mais qui recèle encore de ça, de là quelques incongruités et curiosités passées sous les radars à l’époque, ou tout simplement de nouveaux artistes découverts depuis.

Beaucoup de belles choses comme souvent au Japon, et comme souvent ça part un peu dans tous les sens, on y retrouve pêle-mêle de la chiptune/jeu vidéo, des perditions aux claviers analogiques en passant par l’excellent label EM records, du sound collage en appel longue distance entre Paris et Osaka, de la glitch pop, un peu de city pop délicate, du synth punk, et un peu de hard trance pour terminer.

La musique d’Osaka

Kimitaka Matsumae - Mother After Dinner - Paradise of replica Synth Sisters - w/o/n/d/e/r/f/u/l Yoran - Montparnasse Aoki Takamasa + Tujiko Noriko - Fly 2 Ginji Ito - 風になれるなら Miki Matsubara - Stay with me Dendö Marionette - Frozen*Edge Yoji Biomehanika - Hardstyle Disco

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Dōtonbori district, Osaka, © Warabi Hatogaya.