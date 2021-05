Cette semaine reprise des podcasts après une petite pause ! On part cette fois-ci au Kenya pour vous parler de la musique de Nairobi. Premier passage au Kenya pour l’émission en effectif réduit mais avec beaucoup de choses à dire, et beaucoup de styles différents à explorer.

Au programme on passe forcément par le Benga style caractéristique de la musique kényane, en bifurquant par l’afro-rock et funk via des bonnes compilations de chez Soundway Records, on prend aussi un chemin plus contemporain pour s’arrêter sur des artistes d’ambient, metal et hip hop actuels.

La musique de Nairobi

Afro 70 - Week-end Kaki Kilonzo - Mama Sofi Joseph Kamaru - Rambi Rambi Cia Ndichu KMRU - Well GidiGidi Majimaj - Who can bwogo me ? Daniel Owino Misiani - Joshirati Misiani Silkback - KYOKAI Zuhura Swaleh, Matano Juma & Morning Star - Kama Malaika Duma - Corners in Nihil Super Mazembe Orchestra - Jiji

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 150 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Toi Market, quartier de Kibera, Nairobi © Ninara.