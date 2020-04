Une émission sur la musique du Vietnam entre tradition et modernité, comme on disait dans nos dissertations du collège. Une émission à deux avec des artistes de Ho-Chi-Minh-Ville, la plus grande ville et Hanoï, la capitale, présentés ici sans distinction. Un procédé que l’on avait déjà utilisé pour notre épisode au Laos.

Le Vietnam, un pays rock n roll depuis les année 50, où l’on causera de l’héritage de la guerre et de l’embargo sur les produits américains. Avec de la V-Pop (pop vietnamienne) de plus ou moins bon goût et des musiques électroniques plus expérimentales.

La musique du Vietnam

Carol Kim – Tình Ta Như Lửa Đơm Hoa

The Flob – NHIỀU CHUYỆN

Thanh Lan – Tình Đêm Liên Hoan

Mademoiselle – Chàng trai mặc áo xanh

Hoàng Thùy Linh – Bánh Trôi Nước

Tenkitsune – Latte

Mr.T ft. Hòa Minzy – Ăn Gì Đây 2

Soul Awakener (Nhung Nguyen) & Dalot – Inside

Rắn Cạp Đuôi Collective – Rite Nao