Mappemonde s’intéresse au renouveau de la musique occitane. Un mouvement qui s’intègre dans une redécouverte, à l’échelle de l’Europe, des patrimoines musicaux hyper-régionaux, avec l’addition de méthodes de production moderne. Attention, ici pas de régionalisme moderne : on s’intéresse avant tout à l’aire d’influence maximale de la langue occitane qui englobait presque l’intégralité de la moitié sud de la France. Avec Toulouse et Montpellier en points névralgiques.

Mais également des groupes qui chantent en occitan mais avec un point de chute dans le massif central comme La Preyra (Puy-de-Dôme), Sourdure (Thiers) ou même Emmanuelle Parrenin, figure centrale de la folk auvergnate. La musique auvergnate instrumentale est bien représentée avec La Tène et France, bien que leur album Occitanie ait été enregistré à Pau. Presque tous membres du collectif La Nòvia, basé en Haute-Loire. Ici l’instrument phare est la vielle à roue, même adoptée par le groupe japonais Acid Mother Temple. De la région Occitanie actuelle, l’équipe de Mappemonde programme le duo Cocanha, du label Pagans (qui accueille également le groupe San Salvador qui méritait une mention) ainsi que les chants polyphoniques de la chorale Barrut. Et pour une pause électronique : l’artiste ambient Malibu, qui a commencé à Bordeaux.

La musique occitane

La Preyra – Réveillez-vous fidèles voici le temps

– Réveillez-vous fidèles voici le temps Barrut – Demiurge

– Demiurge Sourdure – L’ivern daus astres

– L’ivern daus astres Malibu – Camargue

– Camargue Cocanha – Cotelon

– Cotelon La Tène – Danse de l’Ortha [extrait]

– Danse de l’Ortha [extrait] France – Occitanie Part 1 [extrait]

– Occitanie Part 1 [extrait] Acid Mother Temple – La Novia [extrait]

– La Novia [extrait] Emmanuelle Parrenin ‎- Ce matin à Fremontel

