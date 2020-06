Après deux épisodes thématiques (Bollywood et ragas), c’est la première fois que Mappemonde s’intéresse à une ville indienne en tant que telle. Longtemps connue en Europe sous le nom de Bombay, la ville a retrouvé son nom d’origine en 1995. Deuxième aire urbaine la plus peuplée du pays et septième au rang mondial, Mumbai est la capitale économique et culturelle du pays.

La musique de Mumbai est aussi diverse qu’on est en droit d’attendre mais la qualité est au rendez-vous avec du métal, de l’électro, du rock et du gully rap, une sorte de rap local et polyglotte au succès inattendu. Des banlieues de Mumbai aux films de Bollywood.

La musique de Mumbai

Three Oscillators – Cries From The Spirit Realm

Sandunes – Crystal Pink

Charanjit Singh – Raga Lalit

Karan Kanchan – Kawai Killer

Divine – Vibe Hai

Naezy – Asal Hustle

The Pacifists – Reactionary

Pentagram – Mental Zero

Little Whales – Seventeenth Century Artisan

Dirge – La Malinche