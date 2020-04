Après Athènes, Mappemonde continue son aventure dans les alphabets chelous. Première fois en Russie et on commence avec la capitale. La musique de Moscou est pas forcément joyeuse mais belle, du post-punk, de la techno et plein de synthés. Également, une occasion en or pour reparler d’Eurovision.

La musique de Moscou

Alyans – День освобождения

Bioconstructor – Teletourism

Утро – Как же я был слаб в те дни

Desired – Plastic Life

t.A.T.u – Ya Soshla S Uma

Kate NV – Kata

Alexandroid – Yomas Envelopes

Moa Pilar – Primitive

The Fjord I’ve Never Seen – Shy Equinox Left Alone