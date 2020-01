On était déjà allé à Montréal il y a quelques temps (deux émission en 2017, ici et ici), mais comme c’est probablement l’une des villes francophone les plus stylés et riches musicalement parlant, il ne faut pas oublier d’y retourner de temps en temps. Notre Léo national est allé y faire un tour récemment, le prétexte était donc double. Le programme est à l’image de la ville : éclectique et détonnant. Du death metal, de l’ambient aux accents de saxo, du rap pointu, et du minimal synth sans concession, le voyage va être salé.

La musique de Montréal

Essai pas – Retox

Dirty Beaches – Greyhound at Night

Gorguts – Forgotten arrows

Light Conductor – When the robot hits the water

Marie Davidson – Work It

Roi Heenok & Freeze Corleone – 38 Spécial

Sarah Pagé – Stasis

Saltland – A common truth

Akufen – Skidoos

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière.

Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris.

Générique réalisé par Antonin Rey.

Photo : City hall, Montreal © David Iliff