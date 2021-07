Podcast de l’été, podcast sous le cagnard, suite des émissions oubliées, et suite de notre tournée des capitales sud américaines (après Caracas ou Lima récemment). Direction l’Uruguay pour s’intéresser à la musique de Montevideo. Des petits tours autour de la dictature, des artistes exilés, et des chansons engagées.

Au programme donc pas mal de chanteurs et chanteuses engagées parfois folk, parfois pop, ou un peu de tout ça avec des touches de traditions musicales plus locales. On prend aussi le temps de parler de quelques artistes plus récents dans la pop de slacker, de l’electro masochiste et un peu de latin electronic pour terminer.

La musique de Montevideo

Eduardo Mateo - ¿Por qué ? El Kinto - Voy Pensando Eduardo Darnauchans - Capsulas Diane Denoir - Mejor-me-voy Alfredo Zitarossa - De no olvidar Daniel Viglietti - A Desalambrar Marianna Ingold - Trasnoche Vera Sienra - El Caminante Juan Wauters - Sanity or not L'orgasme masochiste - Hayabusa Symphony Lechuga Zafiro - Agua y puerta Buenos Muchachos - Partes del campo (parte 2)

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Plaza Constitución, Montevideo © Vince Alongi.