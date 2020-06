Pour s’adapter à l’actualité brulante, Mappemonde est de retour aux États-Unis pour parler de la musique de Minneapolis, jamais abordée encore malgré l’omniprésence d’un des meilleurs musiciens américains : Prince. La carrière époustouflante du haut-prêtre de la pop ne saurait néanmoins occulter le reste de la scène musicale avec du hip hop, de la soul, de l’indie rock et le fameux Minneapolis Sound.

Les Twin Cities du Minnesota (avec Saint-Paul de l’autre côté du Mississippi) offrent une diversité musicale directement liée à sa triste histoire sociale et raciale, étant encore à ce jour une des villes les plus ségrégées des USA. On ira également faire une escapade rapide à Duluth, à peine deux heures de voiture au nord.

Pour continuer à explorer la région des Grands Lacs avec Mappemonde, réécouter les épisodes sur Chicago, Detroit ou encore Toronto.

La Musique de Minneapolis

Prince – 1999

André Cymone – Livin’ in the new Wave

Lizzo – Juice

Cows – The Ouch Cube

Low – Disarray

The Replacements – I Will Dare

Hüsker Dü – Pink Turn to Blue

STNNNG – Ready The Replicas

Kill The Vultures – Lovin’ You Dangerous

The Andrew Sisters – Rum and Coca Cola

Prince – Joy in Repetition (Live)

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Léo Vesco et Maxime Valette. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris.