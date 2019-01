Émission un peu spéciale en mode carnet de voyage. Antonin revient tout juste de la Martinique avec des sons et des histoires. Il nous parlera de sable blanc et de sable noir, de routes tortueuses, de sound system sur la plage, de Saint-Pierre et de la Montagne Pelée… Une émission plus géographique que musicale – il était temps – même si vous pourrez évidemment apprécier les rythmes chaloupés de la Musique de Martinique.

Pour plus d’aventures dans les DROM, n’hésitez pas aller écouter notre émission à la Réunion.

La musique de la Martinique

Mappemonde en voyage

Jeudi 17 janvier à 21h

Photo : Martinique © Antonin Rey