Dans notre premier épisode sur la musique de Marseille, on avait surtout parlé de rap 90’s et d’indie pop. Cette fois-ci, on s’intéresse avant tout à la relève du rap marseillais, mené par Jul. On passera aussi un morceau en occitan et pas mal de musiques électroniques de la new wave au gabber. On ne prendra absolument pas l’accent pour parler de l’amour du football et du quartier.

La musique de Marseille

Massilia Sound System – Occitanista

Martin Dupont – Brittle Hero

Basile Boli & Chris Waddle – We’ve Got a Feeling

Psy 4 de la Rime – Crise de Nerfs

SCH – Interlude

Chinese Man – Washington Square

Jul – VNTM (feat. Gambino, Zackmess, Metah, Oscar, Miklo, Moubarak, TK)

Fenshu – Orok

Nihilist – Marseille Drift (feat. Bogoss-Lacoste)

UVB – By Any Means Possible