Retour aux USA pour Mappemonde, mais sans Marin pour une fois ! Direction le Kentucky donc pour vous parler de la musique de Louisville. Une émission parfaite pour tous les quadragénaires qui nous écoutent et qui seront heureux de revivre leurs jeunes années à regarder la Philo selon Philippe en écoutant de la musique post-adolescente ricaine dépressive et gueulante. Émission très centrée sur les 90’s pour parler de la scène musicale du coin qui a connu une effervescence particulière et une influence incontestable sur plusieurs scènes de l’époque pendant quelques années.

Au programme pas mal de guitares pour commencer avec du Slint forcément, une bonne occasion de parler emo, post-hardcore, math-rock ou post-rock; un peu de folk au détour d’une photo volée, des expérimentateurs freak et explorateurs, de la house mystique, un peu de pop ensoleillée et quelques murmures.





La musique de Louisville

Slint - Good Morning Captain Bonnie Prince Billy - Another day full of dread Gastr del Sol - Black Horse June of 44 - Anisette The Soft Pink Truth - We The Oxfords - Sun flower sun The For Carnation - A Tribute to

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 180 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Clark bridge, Louisville (Kentucky) © William Alden.