Oui c’est bien la quatrième émission de Mappemonde où l’on vous parle de la musique à Londres ! Sûrement la ville la plus traitée dans l’émission après Paris. On a fait le Swinging London, puis les musiques électroniques, et une dernière qui parlait en creux d’immigration. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la musique à Londres, tant le sujet semble sans fin et toujours en mouvement. Et finalement nous n’avions pas fait d’épisodes un peu lambda sur Londres, chose faite avec celui-ci.

On est parti sans but précis si ce n’est de passer des petites madeleines, des scènes, des artistes dont nous n’avions pas pu parler les fois précédentes On se retrouve donc avec une émission assez vagabonde, qui passe tranquillement de la jangle pop au deconstructed club, du RnB contemporain au rock expérimental qui lorgne sur les musiques électroniques, des expérimentations en tous genres, du rap exilé en suède et une peu de techno forcément.

La musique à Londres

The House of Love - Christine Shygirl - O Jai Paul - BTSTU Coil - Teenage Lightning 2005 Seefeel - Polyfusion Dean Blunt - Imperial Gold Ibibio Sound Machine - Tell me (Doko mien) Ecco2k - AAA Powerline Overmono - Verbosa

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris.