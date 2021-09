C’est la rentrée de Mappemonde ! Quel plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette sixième saison de Mappemonde. On a bien pensé à partir avec la caisse de Radio Campus pour aller vivre de l’argent public et fonder une société anarchisto-indépendante dans le Vercors, mais bon la caisse en question ne contenait que 10€, un chewing-gum usé et une photo de Thomas notre Saint-patron. Du coup pour cet épisode de reprise on a décidé de partir au Portugal pour vous parler de la musique de Lisbonne.

Au programme de la folk histoire de reprendre tranquillement, un peu de no-wave coupé-décalé, des perditions drones à la guitare, quelques baumes psychédélico-pop, de la tape music, un peu de musique contemporaine, et de la techno histoire de reprendre les bonnes habitudes.

La musique de Lisbonne

Fausto - O barco vai de saida Telectu - Lotaria Solar Rafael Toral - Optical flow Bruno Pernadas - Problem number 6 Nuno Canvarro - [Untitled] Batida - Alegria Tiago Sousa - A Conquista do Pao Silvestre - Ir a Sagres DJ Marfox - Tarraxo everyday Violet - Psyche

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Arc de triomphe rue Augusta, Lisbonne © Diego Delso.