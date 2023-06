Après des MOIS d’attente, nous voici de retour avec les podcast des émissions enregistrés il y a une quinzaine d’années (au moins). La dernière destination africaine disponible est sur l’Ouganda (y’a quasiment 6 mois donc, rendez-vous compte).

Bref, aujourd’hui nous remontons au dessus du Sahara. Destination peu explorée, en grande partie à cause de la situation politique du pays depuis près de 10 ans, la Libye offre pourtant un paysage musical riche et assez surprenant. Par exemple, saviez-vous qu’une scène reggae importante y florissait ? Entre ça et la musique de vidéo de drift dans les rues de Tripoli, ou du nightcore de zinzin, on est parti pour 1h de surprise.

La musique de la Libye

Hamid El Shaeri - Oyoun Houriyat The Free Music - Men Awal Marra Ahmed Ben Ali - Subhana Ahmed Fakroun - Snini Najib Alhoush - Ya Aen Daly Dem3ek - Me Jab V/A Libya reggae - Yes Tripolia Drift Libya Zukra Music Kaizo Slumber - MOTHERFUCKING SPACE ANGELS FROM CYRENE!

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 200 épisodes, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Desert libien, Libye © Roberdan.