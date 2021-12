Dans la liste des cadeaux de fin d’année de Mappemonde, on avait envie de revenir avec vous sur une émission de Mars 2021, on reprenait les directs et on partait dans un pays étonnamment jamais visité malgré la richesse de sa culture et de son influence musicale, à savoir l’Égypte et plus précisément le Caire. Les émissions ne sont pas toujours heureuses dans leur déroulé et leur playlist quand on se lance dans des destinations trop obscures où le manque d’information nous fait galérer pour trouver des choses à vous partager, mais ici c’est tout l’inverse. La profusion à la fois passée et présente de la scène du Caire nous donne une émission qui jongle assez habilement (big up à nous) entre passé et présent dans un mélange des genres qui on l’espère accrochera vos oreilles curieuses.

Pour ces allers-retours dans la scène du Caire d’aujourd’hui et d’hier, on passe forcément par des grandes figures de la musique classique et populaire de la culture égyptienne et du monde arabe en général avec la grande Oum Kalthoum, mais aussi Abdel Halim Hafez ou encore Omar Khorshid. Autour de ces figures tutélaires et écrasantes on prend des chemins de traverses pour explorer les scènes actuelles de la ville, notamment dans les musiques électroniques, entre ambient, glitch, deconstructed club, ou glitch hop ; et on termine par un petit détour par des expérimentations free folk.

La musique du Caire

Oum Kalthoum - Inta Omri Kareem Lotfy - Fr3sh Omar Khorshid - Solenzara Insin - Joust Abadir - Liminal Abdel Halim Hafez - Taali Aoolek ZULI - Akhtuboot The Dwarfs of East Agouza - Clean Shanin

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 180 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Panorama du Caire, Égypte © Alberto-g-rovi.