Cela faisait longtemps que Mappemonde n’avait pas foulé les terres ibériques. Cette semaine on vous propose un épisode dédié à l’Andalousie, berceau des fougueux guitaristes qui mettent à l’amende n’importe quel clone de Django Reinhardt et Jimi Hendrix réunis.

Au programme des classiques du flamenco évidemment, des louanges à Paco, mais aussi des digressions synth 80’s, post-rock ou ambient (ben oui on est bien obligés) pour une playlist bien trop petite pour notre sujet du soir. Enjoy.

La musique d’Andalousie

Paco de Lucia - Entre dos aguas Lole y Manuel - Tu Mira Laguinda - Jamas Me Casaria Con un Pirata Suso Saiz - Los cielos siempre David Cordero & Combray - Miraflores Ursula - 4,13,35… ? Sr. Chinarro - Tu casa o la mia Pedro LaDroga - A Pelo

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 180 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Thomas Guillot. Photo : Plaza España, Séville © RodandoCaminos.