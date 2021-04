On dit en politique que les promesses n’engagent que ceux qui y croient, mais chez Mappemonde nous avions à cœur de tenir nos engagements en faisant suite à notre podcast précédent sur Vienne, nous revoici pour une reprise des émissions passées.

Retour donc début mars 2020 pour une émission revenant à La Réunion, après un premier passage précédent. Pour l’occasion nous avions avec nous Lili et Estelle qui étaient venues nous éclairer sur la musique de l’île et notamment le Maloya, genre musical spécifique à l’île de la Réunion sur lequel nous passons pas mal de temps ici en explorant ces différentes facettes, traditionnelle avec Danyel Waro, électrifiée avec Carrousel, électronique chez Labelle, ou plus contemporain avec Maya Kamati. On profite de ces moments musicaux pour revenir sur la riche histoire de la musique réunionnaise, entre musique rituelle, censure politique et réhabilitation contemporaine.

La Musique de la Réunion

Maya Kamati – Santié Papang Danyel Waro - La météo Alain Peters - Rest’la maloya Lo Rwa Kaf - Mwin la di mwin la dan Kaloune – Funkyman Dombolo Labelle feat. Prakash Sontakke - Soul Introspection Jako Maron - An lér si lo bor Carrousel - Oté Maloya Nathalie Natiembé – Cilaos Ziskakan – Kala

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Maxime Kokocinzki et Antoine Carrière.. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey Photo : Rivière des remparts, La Réunion, ©Dval027.