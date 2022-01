Pour une raison obscure l’équipe de Mappemonde n’avait jamais posé ses oreilles en Turquie, erreur réparée cette semaine où nous avons décidé de nous poser sur les rives du Bosphore pour vous parler de la musique d’Istanbul et pour l’occasion on avait avec nous Pierre (que vous avez déjà pu croiser dans quelques émissions ici ou ici) ! Comme quoi après 200 émissions et 6 saisons il y a encore quelques destinations évidentes où l’on ne s’est pas arrêtées. Destination évidente car Istanbul et la musique Turque en général représentent un foisonnement artistique dont l’influence s’étend depuis les années 60-70 jusque dans nos contrées.

On parle ici forcément de rock anatolien, ce mélange de traditions musicales turques et de rock occidental et notamment psychédélique popularisé en Turquie par Erkin Koray sorte de père fondateur d’une certaine musique populaire turque qui prospère depuis 60 ans, on s’intéresse aussi à quelques artistes contemporains dans les champs de la dubstep, de l’outsider-house ou de l’ambient, et on creuse un peu les ramifications du rock anatolien via ses hybridations dans la funk, le disco ou encore le prog.

La musique d’Istanbul

Erkin Koray - Cemalim Age Reform - Gust Gül Sorgun - Ara leyli Barış Manço - Dönence Nur Yoldaş - Mihrimah Gantz - Shivy Moustapha S. - Beautiful Burnout Ekin Fil - Little one

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Mosquée Bleue et Basilique Sainte-Sophie, Istanbul © Sinoplu diyojen.