C’est déjà la fin de la saison chez Mappemonde ! Cette semaine pour la dernière on a décidé de poursuivre un peu les traditions des saisons précédentes en effectuant un petit retour en France et plus particulièrement en Île-de-France pour y parler musique. Pour l’occasion le Lider Maximo aka Thomas était de retour en studio avec nous, histoire de checker l’état de délitement de l’émission et de l’accent anglais de Léo. Beaucoup de légèretés pour cette dernière.

Au programme pas mal de big up pour les membres du collectif Casual Gabberz, de la new wave, du rap, de l’électro analogique et beaucoup de claviers, mpc et cie pour une émission plus électronique qu’à l’accoutumée, une petite envie de danser pour se quitter avec les beaux jours qui arrivent.

Restez à l’affut sur nos réseaux, pour cet été on prévoit de faire bonne usage de cette pause estivale pour enfin rattraper notre retard de podcast ! Donc attendez-vous à voir toutes les semaines (et parfois deux fois par semaine, selon la motivation) des nouveaux podcasts arriver sur notre page Facebook, histoire de vous accompagner tout l’été jusqu’au début de la prochaine saison le 23 Septembre prochain.

En attendant on vous souhaite de passer un bon été ! Et pour le mot de la fin, comme dirait Léo « Let’s gong ».

La musique de l’Île de France

Alpha Wann - La lune attire la mer Ruth - Polaroïd/Roman/Photo Bracco - Fribourg Ascendant Vierge - Faire et refaire Aamourocean - Enjoy the silence Greg & King Doudou - Dembow Tronico Krampf - LSD XTC Jonathan Fitoussi - Amazonie Bambounou - TFTT

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Thomas Guillot Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Champs de Mars, Paris © Diliff.