Récemment parti à Austin, Mappemonde continue son tour du Texas. Et c’est peut-être dans la plus grande ville de musique de cet état qu’on s’arrête aujourd’hui. Queen B vient de là bas, UGK vient de là bas, Basinski vient de là bas. Autant dire que c’est une ville mappemondienne par excellence. Donc, beaucoup de Hip-Hop (en particulier du Dirty South chaloupé), mais aussi la légende Townes Van Zandt et sa merveilleuse country folk ultra déprimée, mais également l’un des artistes de Blues les plus extraordinaire du pays : Blind Willy Johnson.

NB : y’a pas DJ Screw parce qu’il est né à Austin (même si il a surtout vécu à Houston) et qu’on aime pas se répéter chez Mappemonde (c’est faux ça nous ai déjà arrivé (PNL a dû passer 37 fois dans l’émission) mais cette fois-ci non).

La musique de Houston, Texas

Blind Willy Johnson - Dark Was the Night - Cold Was the Ground ESG - Swangin and Bangin Lil' Flip - Rollin' On 20's Trae - Swang Beyoncé - Break My Soul Townes Van Zandt - Lungs UGK - One Day Dorian Electra - F the World William Basinski - Melancholia II

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Houston city hall, Houston Texas © Michael Barera