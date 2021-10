Le temps commence à se couvrir, les parapluies sont de retour une bonne excuse pour aller se perdre du côté de Hong Kong ! Émission sur la musique de Hong Kong donc, on était passé il y a quelques temps chez les voisins envahissants de Chine continentale, où l’on avait pu un peu déjà vous parler de canto-pop et autres joyeusetés, vous ne serez donc pas totalement perdu pour ce nouvel épisode.

Au programme de cette émission sur Hong Kong, un peu de canto pop forcément, une idol qui pète des câbles sur du breakbeat, un peu de dream pop mystérieuse, de l’emo pas trop boring, des relents de PC music qui se perdent et le contractuel morceau de house pour clôturer tout ça.

La musique de Hong-Kong

Purple Pilgrims & Roy Montgomery - Ruinous Splendour Tat Ming Pair - Shi Tou Ji Primary Shapes - Purple Ian Chang - Quarry David Boring - Brian Emo Rae Law - Dysfunctionnal remix Karen Mok - 扇子舞 Steven Tang - Glimmer

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Hong Kong, révolution des parapluies (2014) © Pasu Au Yeung.