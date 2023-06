Mappemonde : Haïti

Cette semaine, nous avons le plaisir de vous proposer une émission dédiée à Haïti.

Ce petit paradis caribéen est miné depuis des décennies par les confits internes et des catastrophes naturelles en pagaille, mais en dépit de ces coups du sort, la scène musicale y est restée très riche et accessible, avec l’aide aussi d’une diaspora haïtienne engagée.

Petit tour d’horizon donc en 9 titres avec du compas évidemment, de la folk / protest song version haïtienne, du chant traditionnel réarrangé, Léo nous a proposé une digression rap contemporain, c’était une très bonne idée.

La musique de Haïti

Les Shleu-Shleu - Tête chauve à New-York Tabou Combo - Respect Coupé Cloué - Min Rat La Franz Casseus- Petro Suite N1 Les Loups Noirs - Bebe Showman Mach-Hommy - The Stellar Ray Theory Atis Indepandan - Mize, La (Misery) Toto Bissainthe avec Marie Claude Benoît et Mariann Mathéus - Papaloko Félix Blume - Maestro Turenne Brass Band Pitye

