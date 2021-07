Début des podcasts de l’été chez Mappemonde ! On revient en fin d’année 2019 pour cette semaine direction la Belgique, pas pour parler inondations, mais pour s’intéresser à la musique de Gand ! On était passé par Bruxelles à nos débuts, et nous voilà de retour au plat pays pour parler de Gand ou Gent comme vous voulez, ses places, ses salles de concerts et sa scène musicale.

Au programme de la madeleine de proust électronique avec Soulwax, un peu de pop kitschouille des hits parade flamands 80’s, quelques baumes de musiques ambients pour accompagner vos salutations au soleil, on parle du label Morc Tapes, de la new wave à frange, et de la techno.

La musique de Gand

Soulwax - Rubber band - Caoutchouc (Belgica) Isabelle A - Lekker beest Annelies Monseré - All things are quite silent I The Simpletones - Wir sind wieder da ! Kohn - Todenrdorf Hellvete - Over broekhuizes velden Outlander - Vamp Circle Bros. - Detroit Ninjato - Dokuganryu

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Gand, Belgique © Ajay Suresh.