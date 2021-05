Pour cette semaine tout à fait pluvieuse et grisonnante qui vient de s’écouler, on s’était décidé pour partir sur un pays où il fait toujours radieux (non) l’Irlande. Deuxième passage donc au pays des leprechauns après Belfast (le podcast arrivera bientôt c’est sûr) et cette fois on se décide à découvrir la musique de Dublin.

Pour coller à la météo de la semaine on s’est dit qu’un peu de post-punk dépressif vous ferait sûrement plaisir, on mâtine ça de quelques infra-basses bien lourdes, un peu de soleil et de slacker rock, du shoegaze pour se perdre dans le son, du black metal lourd et lent pour rester dans le thème, et l’éléphant au milieu de la pièce, le groupe qui s’impose dans vos oreilles avec ou sans consentement U2, forcément. Pour se remettre de tout ça, la saint patrick est passée depuis quelques temps mais on vous invite quand même à aller lever quelques godets dans le troquet du coin, si possible en buvant de la stout et en regardant un match de rugby.

La musique de Dublin

Planxty - Reels U2 - Sunday Bloody Sunday Fontaines D.C. - Televised mind Fovea Hex - That river My Bloody Valentine - Only Shallow The Murder Capital - Don't cling to life Lakker - Pylon Rollerskate Skinny - Cradle Burns Malthusian - Wraith-Plague-Spore

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Le pont Samuel Beckett, Dublin © Dublinhj.