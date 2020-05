Mappemonde va à Denver, Colorado pour fumer des joints et découvrir des groupes énervants mais attachants. Pas exactement dans le Midwest mais assez loin des côtes, l’état du Colorado jouit d’une situation exceptionnelle au milieu des Rocheuses avec ses grands espaces et sa country de gauche. Le reste de la musique de Denver distille de l’indie pop, de la folk, du black metal…

Restez jusqu’à la fin, on parle un peu ciné.

La Musique de Denver

Flobots – Handlebars

The Apples in Stereo – Green Machine

Midwife – Liar

Chairlift – Polymorphing

Tennis – Deep in the woods

16 Horsepower – Black Soul Choir

Laura Veirs – Ether Sings

Echo Beds – Small Print

Kali Malone – Sacrificial Code I

Cobalt – Hunt the Buffalo

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Maxime Valette, Léo vesco et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo: Clarissa Bock on Unsplash