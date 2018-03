Mappemonde continue son obsession scandinave avec Copenhague (ou København en danois), capitale du Danemark et du bon goût. Une playlist qui prouve la variété extraordinaire de la musique danoise avec du black metal de viking, du rock avec une excellente street cred et de la pop très sucrée.

(Et oui, on est bien au Danemark, dans les jardins de Tivoli)

La musique danoise en 11 morceaux

Aqua – Barbie Girl

Efterklang – Modern Rift

Kashmir – Ether

Fallulah – Give Us A Little Love

MØ – Kamikaze

Iceage – Ecstazy

Jacob Faurholt – Go

Agnes Obel – Dorian

Trentemøller – Deceive

Heilung – Krigsgaldr

Myrkur – Måneblôt

Crédit photo © Bo47