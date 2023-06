Cette semaine nous nous arrêtons au Cap Vert pour une émission dans laquelle (notamment) nous siphonnons allègrement une extraordinaire compilation sortie chez Analog Africa, label chère au cœur de Mappemonde : de la musique traditionnelle (tel la morna) matinée de synthétiseurs qui sont venus s’échouer sur une plage cap-verdienne (oui oui c’est fou allez streamer ça fort svp). Bien entendu l’émission ne serait pas complète sans la grande Cesaria Evora, ni sans un morceau électronique chelou.





La musique du Cap-Vert

Cesaria Evora - Petit Pays Bana - Pontin Pontin António Sanches - Pinta Manta Pedrinho - Nada António dos Santos - Djal bai di camin Vasco Martins - Universo da Ilha VI Ana Firmino - O Bernard’ Forsi Live - Nos Terra Travadinha - Sarapilhera

