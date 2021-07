Retour dans la péninsule Italienne après la Sicile en fin de saison, on remonte un peu plus au nord pour parler de la musique de Bologne. Pas mal de gens autour de la table ce soir là, avec notamment Quentin et Sylvain/Moumoute/Pogo que nos plus fidèles auditeurs (on sait que vous existez) connaissent pour quelques passages antérieurs.

Pas mal d’italodisco dans les casques pour cette émission, sortez donc vos plus beaux leggings multicolores histoire de se mettre dans l’ambiance, on vous passe aussi un peu de chanson pop italienne, un peu de no-wave, de l’ambient, des claviers en cascades, etc..

La musique de Bologne

Lucio Dalla - Treno a vella My Mine - Hypnotic Tango Azoto - Anytime or place The Stupid Set - Psychodisco Caterina Barbieri - Arrows of time Alessandro Cortini - Perdonare Punctum - Curve Sciotte Wind - Luxury Calcutta - Paracetamolo Computer Numerical Control - Invenies

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Canale di Reno, Bologne © Carlo Pelagalli.