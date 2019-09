L’Angleterre, terreau fertile pour Mappemonde : après Londres, Bristol et Manchester, le crew Mappemonde s’est lancé à l’assaut de la musique à Birmingham. Une belle ville à la réputation sulfureuse avec une scène musicale très pop aux relents folkloriques et sataniques.

Retour à l’horaire historique puisque vous pourrez nous retrouver le jeudi à 21h, toujours sur Radio Campus Paris et en podcast.

Birmingham

Jeudi 26 septembre à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9FM)

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : 19 Newhall Street, Birmingham © Tony Hisgett