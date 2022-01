Deuxième émission de l’année pour Mappemonde et le retour aux affaires de l’équipe habituelle ! Après un petit égarement par la Belgique sous la houlette du grand manitou Thomas qui était revenu pour l’occasion, les usual suspects de Mappemonde reviennent pour commencer l’année 2022 du bon pied. Pour ce premier rendez-vous commun de l’année nous nous sommes décidés à retourner en Afrique pour s’intéresser à la musique du Bénin !

C’est le premier passage de Mappemonde au Bénin, après avoir pas mal sillonné l’Afrique de l’Ouest (en passant par le Cameroun, le Sénégal, le Nigéria dans les 70’s 2 fois, et la Côte d’Ivoire). Il nous était difficile de passer au Bénin sans parler du Tout Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, orchestre polymorphe qui depuis le milieu des années 60 pilonne le pays et le continent de ses multiples albums, pour certains réédités ou compilés sur le très bon label Analog Africa (dont on vous cause assez régulièrement quand on part sur le continent Africain).

L’ombre de l’orchestre se retrouve un peu comme un fil tout au long de cette émission, que ce soit via des projets solos de membres historique de l’orchestre, ou via des notes de bas de page d’artistes ayant pu collaborer avec eux. On retrouve donc au programme pas mal de ce Voodoo funk qui caractérise la musique du Poly-rythmo, et dans les interstices on aperçoit aussi ce qui fait la richesse de la musique ouest africaine, via les influences caribéennes de la rumba ou de la salsa, mais aussi en filigrane l’influence du Nigéria par le highlife, l‘afrobeat ou encore le juju.

La musique du Bénin

Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou - Chérie Coco Ptit Miguelito - Mon bébé Vincent Ahehehinnou - Maimouna Chérie El Rego - Feeling you got Stanilas Tohon - Africa Gnonnas Pedro & ses Dadjes - La Musica en vérité Le Roi Alekpehanhou - Nousoudaha Houésava Lemed Janvier & les Volcans du Bénin - Occupez-vous de vos oignons

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Marché Dantokpa, Cotonou, Bénin © Adoscam