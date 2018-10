Pas de préférence : cette semaine, Mappemonde s’intéresse à la musique de deux pays : la République du Congo (capitale : Brazzaville) et la République Démocratique du Congo (capitale : Kinshasa). Deux pays francophones (mais pas que…) aux capitales qui se font face (le fleuve Congo sert de frontière).

L’héritage des deux Congo se retrouve facilement en Europe avec la sape, la nourriture et évidemment la musique du Congo (principalement en France, en Belgique et en Angleterre). Mais pour cette fois, on s’intéressera principalement aux groupes locaux de Brazzaville et Kinshasa.

La Musique du Congo

Jeudi 18 octobre à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9)

Photo : Brazzaville – Pointe Noire © jbdodane et Kinshasa © Irene2005