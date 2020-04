Pour la première fois, Mappemonde va en Grèce pour un épisode sur la musique à Athènes. Une émission enregistrée dans le chaos de nos confinements respectifs avec du prog rock élégiaque, des beaux synthés et des rappeurs anti-fascistes du quartier Exarcheia.

La Musique à Athènes

Selofan – Hysteria

In Trance 95 – Brazilia

Alive She Died – White in August

Aphrodite’s Child – Spring, Summer, Winter and Fall

The Callas – East Beat

Iasos – Siren Shallows

Killah P – Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ

Pan Pan – η πίσω αυλή

Bill Kouligas – VXOMEG

Mohammad – Sakrifis

Lena Platonos – Μπλε

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 140 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Exarcheia © Nicolas Vigier