Un épouvantail à qui manque un cerveau, un homme de fer-blanc qui est dépourvu de cœur, et un lion qui n’a pas de courage : voilà les trois compagnons de Dorothée, alias Judy Garland, dans la quête qui doit la ramener chez elle, au Kansas. Au cours de cette aventure, le foyer, le chez-soi, joue un rôle central. Vous êtes dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris, et aujourd’hui, on découvre Le Magicien d’Oz !

Dorothée et ses trois compagnons ont réussi à se défaire de la Méchante sorcière de l’ouest ; et ils sont de retour dans la cité d’Emeraude. Le magicien d’Oz s’est révélé n’être qu’un imposteur… Toutefois, il fait comprendre à l’épouvantail qu’il n’a pas besoin d’un cerveau anatomique pour être intelligent. Au lion, il explique que les héros n’ont pas plus de courage que lui. Enfin, à l’homme de fer-blanc il montre qu’il n’a pas besoin d’un cœur anatomique pour être généreux et gentil. De plus, il promet à Dorothée de la ramener chez elle en montgolfière. Mais Dorothée et son chien Toto ratent le départ de la montgolfière. Ils ne savent donc plus comment faire pour retourner au Kansas. C’est alors qu’apparaît Glinda, la bonne sorcière du Nord.

« There’s no place like home. » Deux traductions de cette si célèbre réplique sont possibles. La première : « Aucun lieu n’est comparable au chez-soi. » L’idée n’est en soi pas très originale : la valeur du chez-soi est plus grande que la valeur des autres lieux. La deuxième : « Il n’existe pas d’endroit qui puisse être qualifié de chez-soi ». Et là, les perspectives philosophiques deviennent d’autant plus intéressantes… Venez les découvrir, en écoutant notre podcast !

Pour aller plus loin:

Sur l’opposition entre départs aventureux et sérénité du foyer, lire Candide de Voltaire.

Pour des approches philosophiques de la notion de foyer, de maison, voir Heidegger et sa critique par Lévinas.

Un poète qui thématise la fuite du quotidien : Baudelaire.