4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Aujourd’hui, Ma ligne de chance aborde un film franco-italien inspiré d’un roman de Jean Redon : Les Yeux sans visage. Dans ce film réalisé par Georges Franju, on trouve une réplique intéressante consacrée à la peur.

« Ma tête me fait peur, mon masque me fait plus peur encore. » Cette réplique d’Edith Scob nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille. Les scénaristes sont : Pierre Boileau, Pierre Gascar, Thomas Narcejac et Claude Sautet.

Le docteur Génessier, alias Pierre Brasseur, est responsable d’un accident de voiture qui a défiguré sa fille Christiane, qu’il a fait passer pour morte. Dès lors, le docteur, ainsi que son assistante Louise, alias Alida Valli, ont comme ambition de donner une nouvelle figure à Christiane. Et pour cela, ils enlèvent de jeunes femmes, découpent leur visage et le greffent sur celui de Christiane. Mais celle-ci, en attendant la fameuse greffe, est désespérée et n’en peut plus. Car elle n’ose plus se regarder : c’est l’occasion de sa tragique réplique.

Qu’est-ce qui fait peur à Christiane ? Son visage défiguré, et plus encore le masque qui recouvre ce visage. Comment comprendre une telle peur ? Nous pouvons nous tourner vers les réflexions de Georg Simmel. En effet, ce philosophe et sociologue s’est intéressé à la signification esthétique du visage, dans La tragédie de la culture. Si le visage est la marque de la singularité, un visage défiguré ou recouvert ne montre-t-il pas une déshumanisation ? Que voit Christiane quand elle voit son visage défiguré, ou quand elle voit son masque ? Car c’est ce qu’elle voit qui lui fait peur. Pour le comprendre, venez écouter notre podcast !

Découvrir la réflexion de Simmel sur l’argent dans Philosophie de l’argent.

Sur la différence entre peur et angoisse, l’oeuvre d’Heidegger.

A propos de l’absence d’expression des masques, le théâtre antique grec.