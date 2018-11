5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma: vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous abordons pendant deux émissions une comédie culte du 21esiècle, OSS 117 : Rio ne répond plus. En particulier, nous allons découvrir une réplique d’OSS 117 qui mobilise les notions de syllogisme et d’aventure.

« D’aucuns ont des aventures ; je suis une aventure. » Cette réplique de Jean Dujardin nous a donné à penser. Et voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des scénaristes Jean-François Halin et Michel Hazanavicius.

Hubert Bonnisseur de La Bath, ou OSS 117 (alias Jean Dujardin) est en quête d’un ancien dignitaire nazi établi au Brésil. Or il vient tout juste de sauver ses compagnons de route, dont Dolorès Koulechov (alias Louise Monot), d’un terrible crash d’avion. En conséquence, Dolorès le remercie. Mais Hubert semble prendre cela pour une avance: cela constitue l’occasion de sa célèbre réplique.

Il va de soi que ce qui fait la force de cette phrase, c’est son aspect comique. Mais plusieurs éléments contribuent à ce comique: tout d’abord la forme logique de la phrase. Ensuite, c’est la mécompréhension totale d’OSS 117 qui prête à rire. En effet, il croit que Dolorès lui fait une avance, ce qui n’est pas du tout le cas. Sa réplique apparaît dès lors comme complètement à côté de la plaque. Enfin c’est l’exagération étonnante du sérieux de sa tirade, qui crée le comique. En particulier, la notion d’aventure est complètement détournée pour susciter, par le décalage, notre rire. Pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette réplique, écoutez nos deux podcasts !

Sortie des podcasts: 14 novembre et 29 novembre.

