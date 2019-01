Les moustaches des chatons, les chaudes mitaines en laine, les roses mouillées par les gouttes de pluie : autant de souvenirs que Maria convoque pour atténuer les douleurs et les peines. Tout cela, en chanson bien sûr. Vous êtes dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris, et aujourd’hui on découvre La mélodie du bonheur !

D’abord une comédie musicale, La mélodie du bonheur (The Sound of Music en anglais) est devenu en 1965 un film musical, réalisé par Robert Wise. Maria, joué par Julie Andrews, est la gouvernante excentrique des sept enfants du capitaine von Trapp. Elle leur donne notamment des leçons de chant restées dans l’histoire du cinéma. Un soir, alors qu’un orage gronde, les enfants viennent se réfugier dans la chambre de Maria. Et celle-ci doit alors trouver le moyen de les rassurer : elle le fait par la chanson.

« When the dog bites, when the bee stings, when I’m feeling sad; I simply remember my favorite things and then I don’t feel so bad ». « Quand le chien mord, quand l’abeille pique, quand je me sens triste; je me souviens simplement des choses que je préfère: et alors je ne me sens pas si mal. » Quand Maria prononce cette réplique, elle énonce un remède face à des émotions négatives : la souffrance physique, la tristesse. Son remède, c’est le souvenir de choses joyeuses qu’elle a connues. Et en cela, ce remède se rapproche grandement d’une théorie philosophique de l’Antiquité : l’épicurisme. Mais un souvenir est-il vraiment suffisant face à la douleur du présent ? Pour le savoir, venez écouter notre podcast !

Pour aller plus loin:

Lire la Lettre à Idoménée d’Épicure, dans laquelle il développe sa théorie de la « réminiscence affective » (Jean Salem).

Parcourir les Essais de Montaigne, livre II (ou le De finibus de Cicéron, livre II) pour trouver leurs critiques vis-à-vis d’Épicure.

Lire À la recherche du temps perdu, le chef-d’oeuvre de Marcel Proust qui montre la puissance des souvenirs.