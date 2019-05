Les chansons mythiques de Simon et Garfunkel peuplent un film mythique de Mike Nichols. Et elles accompagnent le destin de Ben, jeune homme tout juste diplômé, qui passe les vacances chez ses parents. Son désœuvrement a marqué toute une génération et continue de nous toucher aujourd’hui. Or son oisiveté va être troublé par l’apprentissage de l’amour… et de la séduction. Vous êtes dans Ma ligne de chance et aujourd’hui on découvre The Graduate – Le Lauréat !

Lors d’une soirée organisée en son honneur, Ben (joué par Dustin Hoffman) se montre peu. Mais Mrs Robinson, une amie de ses parents, lui demande de la raccompagner chez elle, et il accepte. Or une fois arrivé, elle l’invite à s’installer confortablement ; puis elle lui offre à boire ; enfin, elle met de la musique… En définitive, Ben commence à se demander si elle n’est pas en train de lui faire des avances, si elle n’est pas en train de faire un jeu de séduction.

« Mrs Robinson, you’re trying to seduce me. Aren’t you ? » « Madame Robinson, vous essayez de me séduire. Non ? » Cette réplique est devenue culte. En effet, on se souvient tous de l’image, le plan qui la saisit. Il montre la jambe pliée de Mrs Robinson, et à travers l’espace formé par le pli de la jambe, on voit Ben dire cette fameuse phrase. Qu’est-ce que cela peut bien indiquer ?

Dans sa phrase, Ben conclut un raisonnement : Mrs Robinson l’a amené chez lui. Puis elle lui a offert à boire et a mis de la musique. Ensuite, elle a parlé de choses intimes et vient de d’évoquer l’absence, pour quelques heures, de son mari. Ben en conclut donc : elle essaie de me séduire. Ce qui est remarquable, c’est qu’il n’est pas du tout certain de la validité de sa déduction. Pourtant il semblerait qu’il ait raison: car plus tard dans la séquence, Mrs Robinson lui fera une proposition ô combien explicite.

Mais remarquons que Mrs Robinson est très réticente à qualifier son attitude de séductrice. Plusieurs fois, elle lui répète qu’elle ne cherche pas à le séduire, son seul désir est de ne pas rester seule. Elle ne veut pas exercer sur lui de quelconque séduction. Comment comprendre alors l’ambiguïté dans laquelle se trouve Ben ? Comment sa célèbre réplique montre-t-elle à la fois sa compréhension et sa méconnaissance de sa situation ? Venez le découvrir en écoutant notre podcast !

Pour aller plus loin.

Pour une vision contraire à Bergson, voir Hegel : pour le philosophe allemand, les mots sont l’expression la meilleure de la pensée. Une pensée sans mots n’est que du vague, du rien.

Jeter un oeil au discutable mais passionnant ouvrage de Jean Baudrillard, De la séduction.

Pour une autre oeuvre dépeignant un jeune premier désoeuvré découvrant les affres de l’amour (avec des développements et une conclusion très différents !), lire Adolphe de Benjamin Constant.