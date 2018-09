5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, c’est le retour estival de Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous découvrons aujourd’hui un célèbre film américain des années 90 : Forrest Gump. Le personnage éponyme de ce film de Robert Zemeckis nous interroge sur l’existence du hasard.

« My momma always said life was like a box of chocolate : you never know what you’re gonna get ». « Maman disait toujours que la vie, c’était comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Cette réplique de Tom Hanks nous a donné à penser. Voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste Éric Roth.

Forrest Gump, joué par Tom Hanks, a très tôt été diagnostiqué comme stupide, handicapé mentalement. Or sa vie, racontée par le film, deviendra, sinon des plus trépidantes, du moins des plus impressionnantes. En effet, il sera champion de football américain et champion de ping-pong. Mais il connaîtra également la guerre du Vietnam, durant laquelle il sauve quatre de ses camarades de la mort. Après avoir été capitaine d’une entreprise de crevettes, il entame un marathon long de trois années, qui inspire toute une génération.

Ainsi, Forrest Gump semble avoir déjoué toutes les déterminations qui pesaient sur lui à la naissance. Reste que sa compréhension de la vie et de tout ce qui lui arrive, est très sommaire. Il utilise en général des phrases toutes faites, ou en tout faites par sa mère. Celles-ci expriment souvent en images ou en constructions simples des vérités de bon sens. C’est le cas de cette célèbre réplique située dans la scène d’ouverture du film.

Comment la comprendre ? Sans que cela n’étonne plus l’auditeur assidu de Ma ligne de chance, la notion de hasard a une longue histoire derrière elle. Robert Zemeckis s’empare d’une idée aussi vieille que le monde, ou du moins que les philosophes. En particulier, la pensée d’Aristote peut nous permettre de mieux comprendre cette (si) célèbre phrase de Forrest. Pour cela, il faut expliquer la distinction aristotélicienne entre les différents types de causes, et notamment la cause finale. Que Forrest Gump mange des chocolats, c’est une chose. Qu’il les mange au hasard, c’en est une autre ; et c’est peut-être la clé de sa vie hors du commun. Venez découvrir pourquoi, dans le nouveau podcast de Ma ligne de chance !

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

Un philosophe qui pense que le hasard est le moteur du monde: le présocratique Démocrite.

Une réflexion plus contemporaine sur la notion de hasard: Le hasard et la nécessité de Jacques Monod.

Sur une possible introduction du hasard (entendu comme événement aléatoire) dans les arts, ici la littérature: Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau.