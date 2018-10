5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma: vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous abordons aujourd’hui un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma italien : Le Guépard de Luchino Visconti. Une réplique de Burt Lancaster nous a marqués: en effet, elle fait intervenir l’image biblique du « sel de la terre ».

« Noi fummo i Gattopardi, i Leoni ; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalli, le iene ; e tutti quanti Gattopardi, Leoni, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra. » « Nous étions les Guépards, les Lions ; ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes ; et tous, tant que nous sommes, guépards, lions, chacals et brebis nous continuerons à nous croire le sel de la terre. » Cette réplique de Burt Lancaster nous a donné à penser. Voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille inspirée par le roman Le Guépardde Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Nous sommes peu après le débarquement de Garibaldi en Sicile. Un fonctionnaire piémontais propose à Don Fabrizio Salina (alias Burt Lancaster) un poste de sénateur dans le nouveau Royaume d’Italie. Mais il refuse, trop attaché à ses racines siciliennes. Néanmoins, il reste fort pessimiste vis-à-vis du nouveau régime politique. Car ce sera différent, mais pire, affirme-t-il. Au moment du départ du fonctionnaire piémontais, Don Fabrizio prononce sa célèbre réplique.

La métaphore animale du Sicilien est très intéressante, car elle souligne une double décadence de l’Italie. Première décadence: le pays est passé des guépards aux chacals. Et deuxième décadence: les guépards italiens ne sont plus ce qu’ils étaient. Or ce double mouvement contribue à atténuer l’opposition entre guépards/lions et chacals/hyènes. En effet, tous ont en commun de se croire le sel de la terre. Ceci est une référence à l’Evangile selon Mathieu, chapitre 5, verset 13. Dans ce verset, Jésus s’adresse à des foules, à ses disciples, et leur dit : « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel, c’est-à-dire tout à la fois ce qui conserve et ce qui donne du goût. A partir de cette référence, comment comprendre la réplique de Don Fabrizio ? Spinoza et sa critique de l’anthropocentrisme, notamment dans l’Éthique, pourra nous y aider. Venez écouter notre podcast pour mieux le comprendre !

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

En critiquant l’idée que l’homme est « un empire dans un empire », Spinoza vise (entre autres) la philosophie de Descartes.

Un autre film de Visconti présentant une décadence de l’aristocratie : Mort à Venise.

A voir : le film de Wim Wenders, Le Sel de la terre, documentaire sur la vie du photographe Sebastião Salgado.