5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma : c’est le retour estival de Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous allons découvrir un chef-d’œuvre du cinéma français. Il a été remis récemment au goût du jour : il s’agit des Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. Or l’extrait que nous allons voir aborde de façon très intéressante la notion du figuratif.

« C’est platement figuratif, toi tu es spirituelle mon âme. » Cette réplique de Jacques Riberolles nous a donné à penser. Et voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur Jacques Demy.

Delphine Garnier, incarnée par Catherine Deneuve est lassé de son amoureux, Guillaume Lancien, joué par Jacques Riberolles. Néanmoins, elle se rend à sa galerie d’art pour le retrouver. Or, c’est là qu’elle découvre le portrait d’une femme qui lui ressemble étrangement. Maxence, joué par Jacques Perrin, a peint ce tableau. Ce personnage est un idéaliste tout à la fois marin, peintre et poète. Il recherche l’idéal féminin ; il l’a trouvé dans les traits de Delphine qu’il n’a pourtant jamais vue. Ainsi se déploie la première occurrence de l’idée de figuratif. Delphine s’étonne devant Guillaume de la ressemblance de ce portrait avec son visage. C’est l’occasion pour son amoureux de lancer sa célèbre réplique.

La vision de la peinture de Guillaume est fort réductrice. Or elle ressemble à celle développée par Leon Battista Alberti dans le livre I de son essai de 1435, De la peinture. Car ce livre I se consacre à une approche scientifique et mathématique de l’art pictural, et notamment des techniques renaissantes de perspective. Les pensées d’Alberti semblent rejoindre celles de Guillaume sur l’opposition figuratif/spirituel. Néanmoins les livres suivants, et notamment le livre II, complète les analyses du livre I. Alberti y aborde en effet la question de l’illusionnisme de l’art. Or l’illusion que crée l’art contredit l’idée que la figuration (que le figuratif) est dénuée de spiritualité. L’opposition de Guillaume était donc sans doute exagérée. Venez mieux le comprendre, en écoutant notre podcast !

Les références de l’émission :

Pour aller plus loin :

Sur la spiritualité présente dans l’art abstrait, qui rompt avec la peinture figurative : Du Spirituel dans l’art de Kandinsky.

Pour la représentation picturale d’un idéal féminin, voir (entre mille exemples) les peintures de Modigliani.

A propos de l’apparition de la perspective en peinture, les analyses de Jacques Darriulat sur son site.