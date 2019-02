Le roi Midas transformait en or ce tout qu’il touchait. L’Avare de Molière craignait sans cesse qu’on lui dérobe son patrimoine. Et Don Salluste, joué par l’indémodable Louis de Funès, aime se réveiller au son des pièces d’or. Ainsi, tous ces personnages craignaient la pauvreté et rejetaient les pauvres. Car l’or rend fou les hommes et mène à tous les excès ; et justement aujourd’hui, dans Ma ligne de chance, on découvre La folie des grandeurs !

Don Salluste est un ministre de la cour d’Espagne. Et c’est aussi un homme cupide, fasciné par l’or, qui aime collecter lui-même les impôts. Midas aimait tellement l’or qu’il demanda aux dieux de transformer tout ce qu’il touchait en or. L’Avare de Molière aimait également tant l’or qu’il était toujours inquiet de perdre une minime partie de sa fortune. De même, Don Salluste aime tellement l’or qu’il veut le confisquer à tous. Et il n’hésite pas pour cela à être hypocrite et à opprimer le peuple, opprimer les pauvres. Mais ceux-ci sont pourtant accablés sous le poids des impôts et d’une mauvaise récolte. Et ainsi, l’avidité excessive de Don Salluste le conduit aux phrases les plus scandaleuses.

« Les pauvres c’est fait pour être très pauvres et les riches, très riches ! » Incontestablement, cette phrase est comique. Mais le rire que l’on lâche à son écoute est déjà un rire scandalisé. Car le comique de la réplique vient en grande partie de son aspect caricatural. Et c’est cet aspect que nous explorons dans cette émission de Ma ligne de chance. Avec Pascal et son écrit, Trois discours sur la condition des Grands, nous montrons que le rire ne vient pas seulement de l’excès de la phrase de Don Salluste ; pour comprendre cela, écoutez notre podcast !

Lisez les Trois discours sur la condition des Grands, texte fabuleux sur la condition humaine soumise aux contingences, aux hasards et à l’arbitraire !

Une approche littéraire d’un homme qui parvient à la fortune par un hasard: Le Comte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas.

Pour une réflexion sociologique actuelle sur la richesse et la pauvreté, voir les travaux de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.