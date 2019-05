De la scène de leur rencontre à la scène de leur mort, c’est tout un film qui passe. Un bandit moyen fait équipe avec une femme aventureuse… Et le résultat ? Un des duos les plus épiques de l’histoire du cinéma. Vous êtes dans Ma ligne de chance, et aujourd’hui on découvre Bonnie and Clyde ! Et nous allons nous y intéresser à travers la notion de récit, de récit de soi.

Le film d’Arthur Penn met en scène Bonnie, jouée par Faye Dunaway, et Clyde, joué par Warren Beatty. Les deux personnages ont formé une bande, le Barrow Gang. Et ils sont spécialisés dans le braquage de banques ! Mais vers la fin du film, ils sont quasi esseulés, et la police est sur leurs traces. Or, à ce moment-là, Bonnie révèle à Clyde qu’elle a écrit un poème racontant leur histoire.

« You know what you done there ? You told my story » « Tu sais ce que tu as fait là ? Tu as raconté mon histoire. » Voilà la réaction, belle et émouvante, de Clyde à l’écoute du poème de Bonnie. Et un peu de contexte : le duo est assailli par la police mais aussi la mauvaise presse. Ainsi un tel hommage à leur action apparaît comme une bouée de sauvetage. Et ceci d’autant plus que Bonnie and Clyde font publier le poème dans un journal… Or dans la lutte pour l’image et le contrôle de l’information, ce poème est extrêmement important. Car il permet en effet de montrer au grand public une autre image de ce gang. Ils ne sont pas deux tueurs sanguinaires à l’origine de tous les maux de la terre. Mais ils se présentent comme deux justiciers qui combattent par la force et la violence des situations injustes et inégales.

L’importance de ce poème va au-delà de l’image publique du Barrow Gang. En effet, il s’ancre dans quelque chose de beaucoup plus personnel : dans la question du récit. Le récit de soi, c’est ce qu’on raconte de soi-même ; et c’est ce qui nous permet de reconnaître quelle est notre identité. Pour en savoir plus sur ce poème comme récit, écoutez notre podcast !

Pour aller plus loin:

Sur le rapport entre identité personnelle et mémoire, la théorie de Locke.

Et livre qui interroge la construction d’une identité sans altérité: Vendredi ou les Limbes du Pacifique, de Michel Tournier.

Enfin, un film sur une semi-conscience de l’amnésie par le héros et un déni de son identité criminelle: Shutter Island.