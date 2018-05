4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Aujourd’hui, Ma ligne de chance se consacre à La migliore offerta. Ce film italien, de langue anglaise, est plus connu sous le nom de The Best Offer. Il va poser la question de la beauté et l’authenticité en art.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19543520&cfilm=215942.html

« I didn’t say it was ugly, I said it wasn’t authentic. » « Je n’ai pas dit que c’était moche, j’ai dit que ce n’était pas authentique. » Cette réplique de Geoffrey Rush nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur Giuseppe Tornatore.

Virgil Oldman, alias Geoffrey Rush, est un commissaire-priseur renommé. C’est aussi un spécialiste d’histoire de l’art. Son expertise lui permet de distinguer les œuvres d’art authentiques des contrefaçons. Ainsi, remarquant une tache dans l’œil d’un portrait, il reconnaît la signature d’une faussaire du 16esiècle. Son interlocutrice s’étonne qu’un tableau aussi beau puisse être un faux. C’est l’occasion de cette célèbre réplique.

Cette réplique questionne les rapports entre beauté et authenticité. Une œuvre peut être belle, et en même temps ne pas être authentique. Mais cette distinction pousse Oldman à rejeter la beauté, au profit de l’authenticité. Or cela correspond à la vision des commissaires-priseurs, qui déterminent la valeur d’une oeuvre. La valeur ne se fonde pas sur la beauté, mais sur l’authenticité : l’origine de fabrication. A partir de là, les analyses de Nelson Goodman dans Langages de l’art vont nous aider à comprendre la réplique d’Oldman. En effet Goodman s’interroge sur le sens de la contrefaçon en art, et sur la perception de la contrefaçon. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !

