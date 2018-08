5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma : c’est le retour estival de Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous abordons aujourd’hui un film un peu particulier : Hôtel Chevalier, court-métrage précédant le film Darjeeling Limited, de Wes Anderson. Car une réplique en particulier de ce court-métrage interroge sur la notion d’ambiguïté.

« Whatever happens in the end, I don’t wanna lose you as my friend ». « Quoi qu’il arrive à la fin, je ne veux pas te perdre comme mon ami. » Cette réplique de Natalie Portman nous a donné à penser. Et voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur Wes Anderson.

Jack Whitman, joué par Jason Schwartzman, reçoit dans sa chambre d’hôtel sa petite amie, jouée par Natalie Portman. Or il l’évite depuis un mois. En conséquence, la gêne se fait ressentir. Néanmoins, après l’arrivée impromptue du service de chambre, ils s’embrassent et lui commence à la déshabiller. Il découvre alors des bleus sur les bras de son aimée. Mais elle ne répond pas à ses interrogations. Après l’avoir embrassée pour rompre le silence, Natalie Portman lance sa célèbre réplique.

Or cette réplique a tout de l’ambiguïté : la petite amie de Jack a-t-elle peur de perdre son amitié ? Ou bien a-t-elle peur de le perdre comme ami, c’est-à-dire qu’il ne devienne qu’un simple ami ? C’est cette version que semble privilégier Jack dans sa réponse, puisqu’il lui promet qu’il ne sera jamais son ami. Or c’est précisément l’ambiguïté de la réplique qui la rend intéressante. En effet, cette ambiguïté ouvre la possibilité d’un trait d’esprit, d’un jeu de mots. Pour mieux comprendre ce qui se joue ici, nous convoquerons le De oratore de Cicéron ! En particulier, son analyse des plaisanteries que peut ou ne doit pas faire le bon orateur sera fort éclairante. Afin de découvrir notre interprétation, écoutez le podcast de l’émission !

