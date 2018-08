5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma : c’est le retour estival de Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous découvrons aujourd’hui le cinéma de Tarantino. En particulier, nous abordons son film culte : Pulp Fiction. Car dans celui-ci se trouve une scène qui nous permettra de réfléchir sur l’amour-propre.

« Pride only hurts, it never helps ». « L’orgueil fait seulement mal, il n’aide jamais. » Cette réplique de Ving Rhames nous a donné à penser. Et voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur Quentin Tarantino.

Cette réplique est celle d’un personnage secondaire, Marsellus Wallace, incarné par Ving Rhames. Marsellus est le patron de nombreux truands. D’ailleurs, il est un gangster lui-même. Dans la scène qui nous intéresse, Marsellus est face à un boxeur, Butch Coolidge. Celui-ci va disputer le lendemain le dernier combat de sa carrière. Or Marsellus lui remet de l’argent : car il attend en échange que Butch perde le combat à un moment précis. Face aux hésitations de Butch, Marsellus prononce sa célèbre réplique.

Nous avons traduit « pride » par « orgueil ». Mais cela n’a rien d’évident. Le mot anglais recouvre les sens français de fierté, d’honneur, de vanité. Un mot, courant dans l’histoire de la philosophie, réunit ces différentes idées : l’amour-propre. Ainsi Marsellus enjoint à Butch de n’avoir pas d’amour-propre. Autrement dit, il l’incite à n’avoir pas d’état d’âme, pas de scrupule quant à être corrompu. Dans ce rejet de l’amour-propre, Marsellus semble se rapprocher de Jean-Jacques Rousseau. Le philosophe a développé ses théories notamment dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Venez comprendre en quoi Rousseau éclaire Tarantino en écoutant notre podcast !

