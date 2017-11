LA M.I.E PRESENTE LA SOIREE DES LAUREATS CREART’UP

À l’occasion de la nouvelle année scolaire, Créart’up, le dispositif de la MIE chargé d’accompagner les étudiants porteurs de projets culturels et artistiques, revient pour sa 4ème Édition ! Pour célébrer sa nouvelle promotion composée d’une quinzaine d’entrepreneurs, la Maison des Initiatives Étudiantes organise sa Nuit des Lauréats le jeudi 23 novembre 2017 à partir de 18h30 au Génie d’Alex.



Une Nuit des Lauréats pour récompenser et célébrer l’entreprenariat dans l’art et la culture :

Dédiée à la nouvelle promotion, cette soirée gratuite et ouverte à tous a non seulement pour objectif de remettre un prix aux nouveaux talents de Créart’up, mais aussi de partager et faire connaitre ce dispositif aux jeunes de Paris à travers des performances artistiques d’anciens Lauréats des précédentes éditions. Tous les jeunes artistes de Paris pourront également avoir carte blanche pour se mettre en scène en seconde partie de soirée !

Le dispositif Créart’up :

Mis en place en 2014, Créart’up permet d’accompagner et promouvoir l’entrepreneuriat dans l’art et la culture pour les étudiants du Grand Paris. Le dispositif a pour objectif de suivre ces lauréats dans leurs projets tout en les aidant à se professionnaliser. Sortant des chantiers battus, Créart’up met en avant la complémentarité culturelle en favorisant la confrontation des différents univers artistiques notamment lors du Festival annuel qui se déroule fin mars, où les Lauréats ont l’occasion de performer dans des endroits phares de Paris !



À propos de la MIE :

La MIE est un équipement de la Mairie de Paris dédié aux étudiants. Proposant un espace ouvert et gratuit à tous, elle offre des moyens financiers et logistiques pour les étudiants et leurs projets, qu’ils soient culturels, associatifs ou professionnels. Par ses nombreuses aides, c’est une structure qui permet aux jeunes d’appréhender leurs études avec plus de sérénité et d’outils en main pour une réussite assurée !

