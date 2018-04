4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Ma ligne de chance découvre aujourd’hui David Lynch ! Nous visionnons un de ses chefs-d’œuvre : Mulholland Drive. On y retrouve des éléments intéressants sur les notions d’enregistrement et de reproduction.

« It’s all recorded. No hay banda ! It’s all a tape. » « Tout est enregistré. Il n’y a pas d’orchestre. Tout ceci n’est qu’une bande. » Cette réplique de Richard Green nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur David Lynch.

C’est lorsqu’elles arrivent au Club Silencio que Betty et Rita découvrent l’homme-orchestre incarné par Richard Green. Celui-ci annonce aux spectateurs l’illusion sensorielle à laquelle ils sont soumis : ils croient entendre en temps réel un orchestre, une clarinette, un trombone… mais ce n’est qu’un enregistrement. Un homme jouant de la trompette s’avance sur scène ; il retire sa trompette de sa bouche, mais le son continue. En associant cette vision avec le son de la trompette, nous nous étions trompés, ils n’étaient aucunement liés. D’où la réplique de l’homme-orchestre : tout n’est qu’une bande, un enregistrement.

Cette scène va plus loin que de montrer l’idée que la réalité n’est qu’une illusion. Cette idée, prétendument lynchéenne, est un peu réductrice pour aborder notre réplique. Les mots de l’homme-orchestre signifient que ce que nous croyons être du direct est en fait de l’enregistré. Or l’enregistrement peut être réécouté, rejoué à l’identique. Il est donc reproductible. Aussi, il nous a parus intéressants de confronter Lynch à un philosophe du 20e siècle, Walter Benjamin. En effet, son livre majeur, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, traite de la question de l’enregistrement. Quelle lumière la thèse de Benjamin peut-elle apporter à notre réplique ? Vous la découvrirez en écoutant notre podcast !

