LVDC: Paris, capitale européenne des libertés ? // 23.11.2017

Paris, capitale européenne des libertés ?

Ce jeudi 23 novembre, les Voix du crépuscule vous emmènent à la rencontre de parisiens singuliers : les migrants européens du XIXe siècle. Paris « capitale des libertés » attire en son sein artistes, exilés politiques, étudiants. Loin de disparaître dans la foule parisienne, ces nouveaux arrivants participent activement à la vie politique et culturelle de la Ville Lumière. Ils façonnent Paris.

Marie Curie, Adam Mikiewicz, Giuseppe Mazzini : de grands noms de l’histoire européenne et française s’installent ou se réfugient dans la cité des révolutions. Ils y côtoient les plus modestes musiciens italiens et ouvriers allemands. Mais que viennent-ils tous y chercher ? Un métier ? Une patrie ? La liberté ?

L’histoire des migrations européennes vers Paris ne peut se résumer à un tableau enchanteur. Elle a ses parts d’ombres. La méfiance, le rejet, les incompréhensions. Les Voix du crépuscule s’essaieront à dresser un tableau nuancée de ce que fut la vie de ces dizaines de milliers d’hommes et de femmes s’initiant à la vie parisienne. L’emprunte qu’ils y ont laissée, discrète peut être mais bien réelle, témoigne de l’existence de ce qui fut un carrefour des échanges d’idées, d’objets, de coutumes.

Nous aurons le plaisir pour en discuter d’accueillir Delphine Diaz, maître de conférence en histoire contemporaine à l’université de Reims, auteure d’Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier XIXe siècle.

Une épicerie italienne à Paris (carte postale) – Musée nationale de l’histoire de l’immigration